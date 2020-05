Volle bussen in Londen na versoepeling lockdown

De versoepeling van lockdownmaatregelen heeft in Londen geleid tot grote drukte in het openbaar vervoer. Daar gaan veel mensen voor het eerst in weken weer de deur uit om te werken.

Minister van Transport Grant Shapps had zijn landgenoten opgeroepen waar mogelijk met de fiets of te voet naar hun werk te gaan. „We vragen mensen om verstandig te zijn en niet massaal het openbaar vervoer te nemen”, zei hij tegen Sky News.

Niet iedereen blijkt gehoor te hebben gegeven aan die oproep. Forenzen doen op sociale media hun beklag over de drukte in bussen en metro’s. Veel passagiers zouden geen mondkapjes dragen en ook het houden van afstand blijkt soms lastig. Op Twitter worden overigens ook beelden gedeeld van grotendeels lege stations en voertuigen.

De regering heeft inwoners van Engeland gevraagd waar mogelijk vanuit huis te werken. Mensen voor wie dat geen optie is worden aangemoedigd om weer naar het werk te reizen, vooropgesteld dat hun werkgevers de deuren niet tijdelijk hebben gesloten vanwege de coronacrisis.

Engeland, waar verreweg de meeste Britten wonen, neemt het voortouw bij het opstarten van de economie. Wales, Schotland en Noord-Ierland zijn terughoudender en roepen inwoners nog op om thuis te blijven.