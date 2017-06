Volle agenda voor EU-top in Brussel

Het programma van de EU-top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden is tot de nok toe gevuld. Centraal staat de bescherming van Europeanen: tegen terreurdreigingen, illegale migratie en ongecontroleerde globalisering.

Tijdens de eerste werksessie praten de leiders vanaf 15.30 uur over veiligheid, defensie en contraterrorisme. Onder het genot van het diner komen het klimaatakkoord van Parijs en de verhoudingen met de VS, Turkije en China ter sprake, evenals de situatie in Oekraïne. Tegen het toetje mag de premier Theresa May uitleg geven over de Britse positie in de brexitonderhandelingen.

Na het eten gaat het overleg zonder May verder, waarbij wordt verwacht dat de leiders het eens worden over de procedure voor de verhuizing van de twee EU-agentschappen in Londen naar andere lidstaten.

Vrijdag wordt in aanwezigheid van ECB-president Draghi vanaf 10.00 uur de toestand van de economie doorgenomen en komt ook het handelsbeleid aan de orde. Na een sessie over migratie, met de nadruk op Libië, is het sluitstuk van de top een discussie over een digitale visie op Europa.

Premier Rutte vertegenwoordigt beide dagen Nederland, maar vrijdag ook Luxemburg. Premier Xavier Bettel is dan in eigen land voor de nationale feestdag.