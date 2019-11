Volkswagen heeft niets met AfD

De naam van een grote hal in het Duitse Braunschweig wordt tijdens het komende partijcongres van de rechts-populistische AfD afgedekt. Dat gebeurt op verzoek van de sponsor van de hal die niet wil worden geassocieerd met de politieke partij.

De sponsor is autogigant Volkswagen. Die wil dat de naam Volkswagen Halle wordt „geneutraliseerd”. Vertegenwoordigers van het personeel hebben in augustus vastgesteld dat er geen AfD-bijeenkomst mag zijn in een gebouw dat als Volkswagen Halle herkenbaar is. De leiding van het autoconcern sluit zich daar bij aan en heeft de hal in Braunschweig opgedragen de naam af te dekken.

De AfD vergadert in het weekeinde van 30 november in de stad in de deelstaat Nedersaksen.