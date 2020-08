Volhardende spookrijder ramt 13 auto’s in Belgisch Limburg

Een spookrijder is in de Belgische provincie Limburg op de verkeerde rijbaan met hoge snelheid tegen een reeks auto’s gebotst. Eerst veroorzaakte hij zondagavond met zijn Dodge pick-up een botsing waarbij vier auto’s werden beschadigd. De spookrijder reed echter verder en botste tegen nog negen andere auto’s. Daarbij vielen in totaal acht gewonden. Twee van hen zijn zwaargewond. Enkele betrokken bestuurders raakten bekneld in hun voertuig, meldden Belgische media.

De spookrijder is een 64-jarige man uit Belgisch Limburg. Hij is aangehouden. Volgens de burgemeester van de gemeente Houthalen-Helchteren, onder Eindhoven, was de ravage enorm.