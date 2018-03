Volgende week weer overleg VS en EU over staal

De Europese Unie praat komende week opnieuw met de Verenigde Staten over de aangekondigde Amerikaanse heffingen op buitenlands staal en aluminium. Brussel hoopt onder de heffingen uit te komen. EU-handelscommissaris Cecilia Malmström maakte dat zaterdag duidelijk aan de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

Via Twitter liet Malmström weten dat er nog geen doorbraak is en dat daarom komende week verder wordt gesproken. Ze zei dat het gesprek ,,openhartig’ was.

De EU wil net als Canada en Mexico vrijstelling van de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium die over twee weken ingaan. Mocht in het slechtste geval een oplossing voor het handelsconflict met de VS uitblijven dan is de EU klaar voor tegenmaatregelen.