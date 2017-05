Volgende G7-top in Canada

De volgende G7-top is in Canada. De regio Charlevoix in de provincie Québec is in 2018 de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van de zeven toonaangevende industrielanden. Dat heeft de Canadese regeringsleider Justin Trudeau zaterdag gezegd aan het eind van de bijeenkomst in Taormina op Sicilië.

Trudeau neemt het voorzitterschap voor volgend jaar over van de Italiaanse premier Paolo Gentiloni. Aan het overleg doen verder de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Japan mee. „Ik weet zeker dat mijn collega’s net zo verliefd raken op Charlevoix als de Canadezen al generaties lang”, zei Trudeau.