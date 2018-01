Vol stuwmeer noopt tot evacuaties

Na hevige regens in de Oost-Canadese provincie New Brunswick zijn dit weekend circa 150 mensen geëvacueerd uit angst voor het breken van een stuwdam. Het stuwmeer circa 20 kilometer ten westen van de stad Saint John is overvol en de stuwdam zou het kunnen begeven volgens Canadese media.

Mensen die ‘onder’ de dam wonen, kregen zaterdagavond bezoek van de politie die hun de opdracht gaf voor ten minste 48 uur naar een veiliger oord te vertrekken.

Vrijdag en zaterdag is in de streek 125 millimeter regen gevallen en het Loch Alva is boordevol. De watermassa bedreigt ook de snelweg van Saint John naar het zuiden , naar de Amerikaanse staat Maine.