Vogelgriep ontdekt op Duits pluimveebedrijf

Vogelgriep van de variant H5N8 is aangetroffen bij een pluimveehouderij in de noordelijke Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Dat maakte het Landbouwministerie van de staat donderdag bekend. Eerder werd het virus in de regio ook al aangetroffen bij wilde vogels.

Acht kippen op het betreffende bedrijf stierven binnen korte tijd, liet het ministerie weten. Daarop zijn alle dieren geruimd. Vorig jaar werd in deelstaat Nedersaksen ook het virus vastgesteld op een pluimveehouderij.

In Nederland werd donderdag vogelgriep (H5) vastgesteld bij een pluimveehouder in het Gelderse Puiflijk. Het bedrijf met circa 100.000 leghennen wordt geruimd, net als een onderneming met 115.000 opfokleghennen die zich in een straal van 1 kilometer bevindt. In Groot-Brittannië werd maandag opdracht gegeven tot ruiming van 13.000 dieren in Frodsham, niet ver van Liverpool, nadat de vogelgriep ook daar opdook.