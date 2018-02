„Vogelgriep bij zwanen van Britse koningin”

Zeven knobbelzwanen die toebehoren aan koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk zijn mogelijk gestorven door het vogelgriepvirus. Volgens The Sun stierven de zwanen aan de H5N6-variant, die zeer besmettelijk is, maar ongevaarlijk voor mensen. De zwanen maakten deel uit van een groep in Windsor, waar een van de officiële residenties van de Britse koninklijke familie is gelegen.

De Britse autoriteiten doen onderzoek naar de uitbraak in Windsor en verwachten begin volgende week de resultaten. Gevreesd wordt dat het virus zich verder verspreidt. Dit jaar zijn in Groot-Brittannië 75 gevallen van vogelgriep ontdekt.

Alle knobbelzwanen in openbare wateren in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de 12e eeuw het bezit van de regerende monarch, die eigenaar van meer dieren is. Volgens traditie zijn ook alle walvissen, bruinvissen en steuren binnen vijf kilometer van de Britse kust eigendom van de koningin.