Voetgangersbrug in Miami stort in

Een voetgangersbrug over een drukke weg in Miami is donderdag ingestort. Volgens lokale media ligt een onbekend aantal mensen en voertuigen onder het puin.

Het gaat om een brug over een brede weg binnen de bebouwde kom in het zuiden van de stad. De brug, die zaterdag was opengegaan, verbindt de campus van de internationale universiteit van Florida met een wijk met studentenflats.

Op beelden op de Amerikaanse televisie is te zien dat zeker vier voertuigen door de brug zijn geplet. Amerikaanse media meldden dat de snelwegpolitie heeft gezegd dat er doden zijn gevallen.