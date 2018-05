Voedseltekort bedreigt kwart bevolking Mali

Een kwart van de bevolking van Mali kampt met voedselgebrek. Volgens de Verenigde Naties zijn zo’n 4,3 miljoen mensen aangewezen op hulp, onder wie 274.000 kinderen die worden bedreigd door acute ondervoeding. Er is zeker 85 miljoen euro nodig om de nood te lenigen. Van dat bedrag is nog geen 6 procent binnen.

Door interne conflicten in het centrale deel van het Afrikaanse land is sinds half februari een nieuwe vluchtelingstroom op gang gekomen richting Burkina Faso. In de omringende landen verblijven inmiddels 137.000 Malinezen die wegens het geweld de wijk hebben genomen.