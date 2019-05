„Voedselrantsoenen Noord-Korea ongekend laag”

Noord-Korea heeft het mes gezet in de voedselrantsoenen voor burgers. Zij ontvangen nog maar 300 gram levensmiddelen per dag, bevestigt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Het zou gaan om de kleinste rantsoenen ooit in deze tijd van het jaar.

De VN-organisatie zegt dat Noord-Korea de slechtste oogst in tien jaar tijd achter de rug heeft. Dat komt volgens een woordvoerder door droogte, hittegolven en overstromingen. Er zou sprake zijn van een voedseltekort van 1,36 miljoen ton en dat heeft gevolgen voor miljoenen mensen.

Het Wereldvoedselprogramma noemt het aannemelijk dat de Noord-Koreaanse machtshebbers de rantsoenen nog verder moeten verlagen. Het land had zelf ook al alarm geslagen over de voedselsituatie. Het geïsoleerde regime in Pyongyang gaat gebukt onder zware internationale sancties.