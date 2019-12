Voedselhulp aan 4,1 miljoen mensen in Zimbabwe

Het voedselagentschap van de Verenigde Naties gaat 240.000 ton voedsel geven aan 4,1 miljoen hongerende mensen in Zimbabwe. De voedseltekorten zijn daar verergerd door de torenhoge inflatie en droogte als gevolg van klimaatverandering.

„We maken ons grote zorgen omdat de situatie blijft verslechteren”, zei Eddie Rowe, WFP-landendirecteur op een persconferentie in Genève. „Wij geloven dat als we deze mensen niet bereiken en helpen, de situatie in een grote crisis zal eindigen.”

Het land, ooit de graanschuur van Afrika, ervaart zijn ergste economische crisis in een decennium. Behalve met een stijgende inflatie gaat deze gepaard met grote tekorten aan voedsel, brandstof, medicijnen en elektriciteit. De noodhulp is voor de periode januari tot juni, zei Rowe.