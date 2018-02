Vodafone bestrijdt epidemieën met mobiele data

Vodafone gaat mobiele data gebruiken om epidemieën te bestrijden en te voorkomen. Dat maakte de liefdadigheidsinstelling van de telefoonmaatschappij maandag bekend. De bedoeling is om een herhaling van de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 voorkomen.

Door geanonimiseerde data realtime te volgen via telefoonmasten, kan worden gezien waar veel mensen zijn, hoe ver ze reizen en waar ze heen reizen tijdens een uitbraak. Aan de hand daarvan kunnen beslissingen worden genomen over transport, gezondheidszorg en landbouw om verdere besmettingen te voorkomen.

Het initiatief van de Vodafone Foundation heeft „de potentie om duizenden levens te redden” volgens de directeur buitenlandse zaken van Vodafone, Joakim Reiter. De telefoonmaatschappij begint later dit jaar met het project.