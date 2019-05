VN zeer kritisch over Noord-Korea

Inwoners van Noord-Korea zitten gevangen in een vicieuze cirkel van ontbering, corruptie en repressie. Dat is de conclusie die te lezen is in een rapport van UNHRC, de Mensenrechtenraad van de VN.

Het land slaagt er volgens het rapport niet in om te voorzien in de basisbehoeften van het leven. Zogenoemde onvervreemdbare rechten als voedsel, gezondheid, onderdak, werk en vrijheid zijn in Noord-Korea „in de eerste plaats afhankelijk van het vermogen van individuen om overheidsfunctionarissen om te kopen”, aldus de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Michelle Bachelet.

Het rapport is opgesteld op basis van ruim 200 getuigenissen van uit Noord-Korea ontsnapte personen die in 2017 en 2018 door VN-medewerkers in Zuid-Korea zijn verzameld.