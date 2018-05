VN willen einde noodtoestand Turkije

De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft er woensdag bij Turkije op aangedrongen om de noodtoestand onmiddellijk op te heffen om de weg vrij te maken voor geloofwaardige verkiezingen.

„Het is moeilijk voor te stellen hoe geloofwaardige verkiezingen kunnen worden gehouden in een omgeving waar afwijkende meningen en uitdagingen voor de regerende partij zo streng worden bestraft”, zei Zeid Ra’ad al-Hussein, hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, in een verklaring.

De Turkse president Tayyip Erdogan, die voor 24 juni vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uitschreef , verlengde de noodtoestand zeven keer sinds een poging tot een staatsgreep in juli 2016.

In een in maart verschenen VN-rapport werd de Turkse regering beschuldigd van massa-arrestaties, willekeurige plunderingen en andere misstanden die in sommige gevallen neerkomen op „een collectieve straf”. Turkije ontkent dat in het land talrijke mensenrechtenschendingen plaatsvinden onder de noodtoestand.