VN wil onmiddellijk staakt-het-vuren in Libië

Algemeen secretaris António Guterres van de Verenigde Naties heeft na de luchtaanval op het enig overgebleven vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli een onmiddellijk staakt-het-vuren geëist. Alle partijen in Libië zijn opgeroepen „zo snel mogelijk een dialoog te starten over een politieke oplossing”, liet woordvoerder Stéphane Dujarric in New York weten. Volgens de VN is er voor het conflict geen militaire oplossing.

De speciale afgezant van de VN voor Libië is bereid deze dialoog mogelijk te maken. Guterres veroordeelde de aanval op het vliegveld en hield het Libisch Nationaal Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar hiervoor verantwoordelijk.

Haftar gaf vorige week opdracht voor een offensief tegen de hoofdstad. Hij geldt als de machtigste opponent van minister-president Fajis al-Sarradsch.