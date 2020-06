VN wil onderzoek naar massagraven in Libië

De Verenigde Naties dringen aan op een onderzoek naar berichten over massagraven in de Libische stad Tarhouna. Die werden ontdekt nadat het leger van krijgsheer Khalifa Haftar zich daar had teruggetrokken en het leger van de internationaal erkende regering in Tripoli het gebied introk.

„Internationale wetten eisen dat de autoriteiten snel, effectief en transparant onderzoek doen”, aldus de VN-missie in Libië. Het regeringsleger heeft verklaard dat een onderzoekscomité is gevormd maar heeft niet gezegd hoeveel lichamen tot nu toe zijn aangetroffen.

Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar Kaddafi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat. De belangrijkste strijd gaat tussen Haftar, een krijgsheer uit het noordoosten die zich veldmaarschalk noemt, en de troepen van door de VN erkende regering van Fayez al-Sarraj.