VN wil onderzoek naar fatale brand Venezuela

Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties heeft opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de dodelijke brand in een Venezolaans politiebureau. Daar verloren woensdag zeker 68 mensen het leven toen brand uitbrak nadat gevangenen in opstand waren gekomen.

Het Kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN (Ohchr) wijst in een verklaring op de slechte omstandigheden waaronder gedetineerden in het land vaak vastzitten. Gevangenissen zijn regelmatig overbevolkt en arrestantencomplexen van politiebureaus worden gebruikt als permanente detentiecentra, stelt de Ohchr.

De VN-organisatie roept Venezuela op onder meer uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de fatale brand in de stad Valencia. Ook moeten de nabestaanden van slachtoffers schadeloos worden gesteld. De Ohchr noemt het ‘zorgwekkend’ dat veiligheidstroepen naar verluidt traangas afvuurden op mensen die buiten het politiebureau informatie eisten over het lot van hun geliefden.