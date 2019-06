VN: wereldwijd 585.000 drugsdoden

Meer dan een half miljoen mensen zijn sinds 2017 wereldwijd overleden door drugsgebruik en daarmee samenhangende ziekten. Dit maakten deskundigen van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) in Wenen woensdag bekend.

Concreet ging het om 585 000 mensen. „Al deze sterfgevallen konden vermeden worden. Meer dan de helft van de gevallen hing samen met onbehandelde hepatitis C”, zei UNODC-chef Joeri Fedotov.

Kerken wijden dienst aan gevaren drugs

Volgens het VN-drugsrapport gebruiken 271 miljoen mensen wereldwijd drugs zoals cannabis, cocaïne, opium of synthetische stoffen. In vergelijking met 2009 is het aantal gebruikers met 30 procent toegenomen. In 2017 zou 5,5 procent van de wereldbevolking tussen 15 en 64 jaar oud drugs hebben gebruikt.

De meest populaire drug blijft cannabis. Volgens de VN gebruiken naar schatting 188 miljoen mensen hasj.