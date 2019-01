VN-waarnemer Cammeart beschoten in Jemen

De nieuwe Nederlandse toezichthouder op een bestand in de Jemenitische havenstad Hodeidah, Patrick Cammaert, is beschoten maar ongedeerd. Hij reed met zijn team van de VN door Hodeidah, meldden regionale media. De VN hebben het incident gemeld en laten weten dat het de 68-jarige generaal-buiten-dienst Cammaert goed gaat.

Media in de Golfstaten stellen dat een militie van de Houthi’s op de groep medewerkers van de Verenigde Naties heeft geschoten. De Houthi’s uit het noorden van Jemen vormen een bevolkingsgroep die met de internationaal erkende regering van het chaotische land in oorlog is. Saudi-Arabië en andere Golfstaten steunen de officiële regering met onder meer luchtaanvallen. Ze stellen dat Iran de Houthi’s steunt.