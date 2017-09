VN vrezen executies op grote schaal in Irak

De Verenigde Naties vrezen in de komende weken executies op grote schaal in Irak. De VN-commissaris voor de mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein sprak woensdag zijn grote zorgen uit over berichten dat Irak plannen heeft om de executie van ter dood veroordeelden te versnellen.

Zeid zei „geschokt” te zijn over de ophanging van 42 gevangenen afgelopen zondag in Irak. Dit gebeurde vrijwel zeker zonder een eerlijk proces en er is vrees dat er meer volgen, zei hij.

Het Iraakse ministerie van Justitie zei zondag slechts dat de beklaagden voor verschillende terroristische aanslagen en dodelijke aanvallen op veiligheidstroepen ter dood waren veroordeeld. Verdere bijzonderheden gaf het ministerie niet.