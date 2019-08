VN: vrees voor einde INF-verdrag

De Verenigde Naties vrezen voor het einde van het INF-verdrag dat vrijdag afloopt. De Verenigde Staten en Rusland mogen vanaf vrijdag weer middellangeafstandsraketten maken. Duitsland roept de VS en Rusland zich aan het nieuwe nucleaire ‘New Start’-verdrag houden.

„Het beëindigen van het INF-verdrag maakt de wereld onveiliger en minder stabiel”, waarschuwt VN-secretaris generaal António Guterres. „Ik moedig de VS en Rusland aan om de nieuwe overeenkomst te verlengen om in die periode over een nieuw verdrag te onderhandelen.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas stelt in een verklaring dat het opzeggen van het verdrag de schuld van Rusland is. „We balen ervan dat Rusland niet doet wat nodig is om het verdrag te redden.”

„Ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe verdragen moeten aangaan om een nieuwe wapenwedloop te voorkomen”, aldus Maas.