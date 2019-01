VN vragen Australië asiel voor gevluchte Rahaf

De vluchtelingenorganisatie van de VN heeft Australië officieel verzocht asiel te verlenen aan de 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun uit Saudi-Arabië. De jonge vrouw is gevlucht voor haar familie, die haar „fysiek, psychisch en verbaal” zou mishandelen. Ze vreest te worden omgebracht als ze terug naar huis wordt gestuurd.

De zaak van de vrouw krijgt internationaal veel aandacht. Ze strandde afgelopen weekend in Bangkok. De Thaise autoriteiten wilden haar terugsturen, waarop ze zich opsloot op haar hotelkamer en een noodkreet verstuurde via sociale media. Haar vader en broer zijn naar Thailand afgereisd om haar terug te halen. Intussen heeft vluchtelingenorganisatie UNHCR Australië verzocht haar op te nemen. De Australische autoriteiten lieten woensdag weten dat een verzoek van die strekking is binnengekomen.