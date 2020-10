VN-vluchtelingencommissaris test positief op Covid-19

Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), is woensdag positief getest op Covid-19. Grandi leidde de afgelopen twee dagen de jaarlijkse bijeenkomst over vluchtelingen in Genève.

Grandi zal de bijeenkomst van de UNHCR digitaal vanuit huis verder volgen. De afgelopen twee dagen sprak hij de aanwezige delegaties toe vanaf het podium in de VN-congreshal. De bijeenkomst van de UNHCR wordt dit jaar voor het eerst deels online gehouden vanwege het coronavirus.

Slechts een aantal personen mocht de bijeenkomst onder strikte maatregelen fysiek bijwonen, waaronder de commissaris. Grandi zegt alleen milde symptomen te hebben en hoopt spoedig te herstellen.