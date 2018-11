VN verwelkomen staakt-het-vuren Houthi’s

De VN-gezant voor Jemen verwelkomt de afkondiging van een staakt-het-vuren door de Houthi-rebellen. De opstandelingen kondigden maandag aan te stoppen met drone- en raketaanvallen op Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en hun Jemenitische bondgenoten.

„De speciale gezant stemt in met de aankondiging van Ansarullah (Houthi’s) en hoopt dat alle partijen terughoudend blijven, dat zal leiden tot de juiste omstandigheden voor overleg”, liet Martin Griffiths via Twitter weten.

De stap van de Houthi’s volgt op die van de Saudische coalitie om haar offensief op Hodeidah, de belangrijkste havenstad van Jemen, te staken.

De VN-gezant Martin Griffiths probeert de vredesbesprekingen weer op gang te brengen nadat eerdere besprekingen in september mislukten omdat de Houthi’s niet kwamen opdagen. Hij hoopt voor het einde van het jaar in Zweden te kunnen beginnen met onderhandelingen om overeenstemming te bereiken over vrede onder een overgangsregering.

In Jemen dreigen als gevolg van de oorlog 8,4 miljoen mensen van honger om te komen. Vooral door de belegering van Hodeidah is het voor hulporganisaties onmogelijk om hulpgoederen te brengen.