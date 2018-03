VN verwachten evacuatie burgers Oost-Ghouta

Een topfunctionaris van de Verenigde Naties in Syrië verwacht dat de evacuatie van burgers uit de belegerde rebellenenclave Oost-Ghouta dinsdag op gang komt. Ali al-Za’tari, die de humanitaire hulp aan de bevolking coördineert, zei dat dinsdag.

Sinds het begin van een offensief half februari door het Syrische leger zijn al meer dan 1100 burgers om het leven gekomen. Het leger heeft meer dan de helft van het gebied in handen en de enclave gespleten. Ondertussen slapen gezinnen in de open lucht in de grootste stad van het gebied, Douma. Er is geen plek meer in schuilkelders.

De VN riep eerder strijdende partijen op de evacuatie mogelijk te maken van zo’n duizend mensen die dringend medische zorg nodig hebben.