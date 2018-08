VN veroordelen bloedbad in Jemen

VN-chef Antonio Guterres heeft donderdag de Saudische luchtaanval op een bus in Jemen veroordeeld. Hij wil dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt.

Bij de aanval kwamen volgens het Rode Kruis zeker 29 kinderen om het leven, allen onder de 15 jaar. Een medewerker van het Rode Kruis schreef op Twitter dat veel slachtoffers jonger waren dan 10 jaar. De hulporganisatie benadrukt dat de strijdende partijen verplicht zijn burgers te beschermen. De aanval werd uitgevoerd in de noordwestelijke provincie Saada, een machtsbasis van de Huthirebellen. Het hoofd van een gezondheidsdienst in de provincie sprak donderdag over in totaal 43 doden en 61 gewonden.

De hulporganisatie Save the Children meldde donderdag dat de kinderen in de bus terugkwamen van een picknick. Het voertuig zou zijn geraakt toen de chauffeur even was uitgestapt om drinken te halen.

Saudi-Arabië zegt dat de luchtaanval gericht was op een raketinstallatie van de rebellen, nadat die een raket hadden afgevuurd op Saudi-Arabië.