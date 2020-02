VN-Veiligheidsraad wil wapenstilstand in Libië

De VN-Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een „blijvende wapenstilstand” in Libië. Het door Groot-Brittannië opgestelde voorstel kreeg de steun van veertien van de vijftien landen in de raad. Rusland onthield zich van stemming.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De machtige Libische krijgsheer Khalifa Haftar begon vorig jaar een offensief om hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Daar zetelt de regering die wordt erkend door de internationale gemeenschap.

De strijdende partijen in Libië krijgen allebei steun van buitenlandse mogendheden. De internationale gemeenschap doet echter ook pogingen een einde te maken aan het slepende conflict. Enkele weken geleden werd op een internationale top in Berlijn afgesproken dat een einde moet komen aan de buitenlandse inmenging in Libië.

Haftar wordt onder meer gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, die volgens waarnemers gevechtsdrones hebben geleverd. Ook zouden strijders uit Tsjaad en Russische huurlingen meevechten met de troepen van de krijgsheer. De regering in Tripoli krijgt onder meer steun vanuit Turkije.

De resolutie over Libië leidde de afgelopen weken tot diplomatiek getouwtrek. Rusland zou bezwaar hebben gemaakt tegen een verwijzing naar de aanwezigheid van „huurlingen”. Volgens diplomaten wilde Moskou dat woord vervangen door „buitenlandse terroristische strijders”.

In de resolutie die woensdag is goedgekeurd, stond echter wel degelijk dat er „zorgen zijn over de groeiende rol van huurlingen in Libië”. Ook wordt gesteld dat zo snel mogelijk een permanente wapenstilstand nodig is. De strijdende partijen stemden in januari al in met een bestand, maar er wordt nog steeds gevochten bij Tripoli.