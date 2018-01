VN-Veiligheidsraad vrijdag bijeen om Iran

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag bijeen om te vergaderen over de situatie in Iran. De VN-delegatie uit Kazachstan maakte bekend dat om 21.00 uur een spoedzitting zal plaatsvinden. Het land is tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsraad.

De zitting was eerder deze week aangevraagd door de Verenigde Staten vanwege de betogingen en het geweld in Iran. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, moeten de VN „hun mening geven”.

Rusland staat niet te springen om een vergadering en vindt de onrust in Iran een interne aangelegenheid. Een spoedzitting hierover is volgens de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Ryabkov, „schadelijk en destructief”. Nieuwe sancties tegen Iran vindt hij „onwettig”.

Sinds vorige week zijn er in talrijke Iraanse plaatsen betogingen. Bij de rellen zouden al 21 doden zijn gevallen. Dit jaar zit ook Nederland in de Veiligheidsraad.