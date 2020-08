De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties roept de muitende militairen in het West-Afrikaanse Mali op meteen te stoppen. Ze moeten hun gevangenen, onder wie de president, vrijlaten en onmiddellijk naar hun barakken terugkeren.

De VN-raad wil dat orde en gezag in overeenstemming met de grondwet van Mali worden hersteld. Opstandige militairen in het zeer arme land proberen sinds dinsdag de macht over te nemen. Zij zeggen dat ze binnen „redelijke” tijd nieuwe verkiezingen willen houden.