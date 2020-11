VN-Veiligheidsraad buigt zich over conflict Ethiopië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert dinsdag achter gesloten deuren over het conflict in Ethiopië. In dat land zijn de autoriteiten in de regio Tigray in opstand gekomen. Het Ethiopische leger is bezig met een operatie om de boel onder controle te krijgen.

Het overleg van de raad vindt plaats op verzoek van onder andere de drie Afrikaanse staten in de raad, Zuid-Afrika, Niger en Tunesië. Er wordt geen concreet besluit verwacht. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN zijn inmiddels 33.000 inwoners van Tigray naar buurland Soedan gevlucht.

Strijdkrachten in de opstandige regio claimden dinsdag dat zij een gemechaniseerde divisie van het Ethiopische leger in de pan hadden gehakt. Eerder werd verklaard dat een helikopter en een tank van de Ethiopische strijdkrachten waren vernietigd. Van Ethiopische zijde kwam geen commentaar.