VN-Veiligheidsraad bijeen over Jeruzalem

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt maandag bijeen om te praten over de situatie in Jeruzalem, waar het geschil tussen Israël en Palestijnen over de toegang tot de Tempelberg voor de bloedigste taferelen in jaren heeft gezorgd.

Zweden, Egypte en Frankrijk hebben volgens diplomaten om spoedberaad gevraagd. „We moeten dringend bespreken hoe we de roep om de-escalatie in Jeruzalem kunnen steunen”, zei de Zweedse VN-ambassadeur Carl Skau zaterdag.

Israël heeft zaterdag extra troepen naar de Westelijke Jordaanoever gedirigeerd. Een legerwoordvoerder zei dat een inval is gedaan in het huis van de Palestijn die vrijdag drie Israëlische burgers doodstak.