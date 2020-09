VN-Veiligheidsraad bezorgd over opgelaaid geweld Nagorno-Karabach

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag zijn bezorgdheid uitgesproken over het geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan in de regio Nagorno-Karabach. Het oude conflict laaide zondag opnieuw op en dreigt uit te monden in een oorlog tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken in de zuidelijke Kaukasus.

Na een sessie achter gesloten deuren kwamen de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad naar buiten met een verklaring waarin zij „bezorgdheid uiten over berichten van grootschalige militaire acties aan de frontlinie in Nagorno-Karabach”. De Veiligheidsraad zei het geweld sterk te veroordelen.

„Leden van de Veiligheidsraad steunen de oproep van de Secretaris-Generaal aan beide zijden om onmiddellijk te stoppen met vechten, de spanningen te de-escaleren en onverwijld betekenisvolle onderhandelingen te hervatten”, luidde de verklaring.

De speciale zitting werd ingelast op verzoek van Duitsland en Frankrijk, met steun van Estland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan over het omstreden gebied opnieuw oplaaide, hebben beide partijen zware artillerie tegen elkaar ingezet. Er zijn tientallen doden gemeld. Veel landen hebben al aangedrongen op een staakt-het-vuren. Onder meer permanent Veiligheidsraadslid Rusland, traditioneel op de hand van Armenië, riep Jerevan op alle militaire activiteiten te stoppen.