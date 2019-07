VN: troepen Venezuela vermoorden jonge mannen

Veiligheidstroepen van het regime in Venezuela hebben volgens een VN-rapport van januari tot juni al 1569 vermoedelijke opposanten van het bewind ontvoerd en om het leven gebracht. Het gaat voornamelijk om jonge mannen die worden aangehouden ‘wegens verzet, gepleegd tegen arrestatie en tegen autoriteiten’. Daarbij wordt de indruk gewekt dat het om drugscriminelen gaat door drugs op de lichamen te plaatsen.

Het rapport van de VN is gebaseerd op cijfers van het regime. In 2018 zijn er volgens die cijfers 5287 criminelen gedood, omdat ze zich tegen hun arrestatie verzetten. De VN geloven echter dat er in de meeste gevallen sprake is van buitengerechtelijke executies, waarmee doelbewust tegenstanders van het autoritaire regime uit de weg worden geruimd.

Critici van het regime stellen vaak dat het economisch volkomen ingestorte olierijke land een narcostaat is geworden en dat de top van de strijdkrachten, die het regime in het zadel houdt, zich als een drugsmaffia gedraagt.