VN stemt in met waarnemersteam Jemen

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag unaniem een resolutie aangenomen om een team waarnemers naar Hodeidah in Jemen te sturen. Dat gaat controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden en hun troepen terugtrekken uit de belangrijke havenstad. De ervaren Nederlandse generaal buiten dienst Patrick Cammaert is bereid de internationale missie te leiden.

Diplomaten vinden deze VN-steun hoogst noodzakelijk om het fragiele bestand tussen de Jemenitische regering, die geholpen wordt door een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, en Houthi-rebellen te bewaken. De resolutie, waarvoor Groot-Brittannië zich sterk maakte, vraagt secretaris-generaal Antonio Guterres bovendien nog deze maand met voorstellen te komen hoe de VN zich volledig achter de in Stockholm gemaakte afspraken kunnen scharen.