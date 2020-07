VN: steeds meer mensen lijden honger

Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt, blijft stijgen en kwam vorig jaar uit op 690 miljoen. Dat zeggen onderzoekers in het jongste VN-rapport over honger en voedsel in de wereld. Het aantal ondervoede mensen kan dit jaar nog veel hoger uitvallen door de economische problemen die worden veroorzaakt door het coronacrisis.

Het aantal mensen dat structureel te weinig te eten heeft, daalde volgens de experts tientallen jaren. Het gaat sinds enkele jaren echter weer de verkeerde kant op. Er waren in 2019 naar schatting 10 miljoen ondervoede mensen meer dan in 2018 en zelfs 60 miljoen meer dan in 2014.

Inmiddels zou bijna een op de negen mensen in de wereld honger lijden. Het gaat in Azië en Afrika om honderden miljoenen mensen. De experts verwachten dat het aantal ondervoede mensen in 2030 kan uitkomen op ruim 890 miljoen.

De onderzoekers noemen de relatief hoge prijs van gezond en voedzaam eten een groot struikelblok. Zo zouden meer dan 3 miljard mensen financieel niet in staat zijn om voldoende gezond eten te kopen.

De hulporganisatie Oxfam Novib zegt dat de cijfers laten zien dat het huidige voedselsysteem niet werkt voor een groot deel van de wereld. Ze wil onder meer dat regeringen zich gaan inzetten voor een belangrijker rol voor kleinschalige voedselproducenten.

„Op die manier verkleinen we de kans dat grote verstoringen in de toekomst, zoals klimaatverandering en epidemieën, opnieuw tot een grote toename van honger leiden”, zegt een voedselexpert van de organisatie in een verklaring.