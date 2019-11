VN-staten: Tempelberg nu Haram al-Sharif

Naar de Tempelberg in Jeruzalem wordt voortaan alleen verwezen met de Arabische, islamitische naam Haram al-Sharif.

Dat is althans de strekking van een resolutie die het zogenoemde Vierde Comité van de Verenigde Naties in New York dit weekeinde heeft aangenomen. De resolutie keurt voorlopig goed dat de Tempelberg in het vervolg Haram al-Sharif zal heten en daardoor geen verwijzing meer zal hebben naar de Joodse geschiedenis van deze plek, waar ooit de Joodse tempels stonden.

De resolutie werd aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. Vertegenwoordigers van 17 stemgerechtigde staten waren afwezig. In december neemt de Algemene Vergadering van de VN een definitief besluit over de naamswijziging.

Alle 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, steunden de resolutie. Maar een Finse vertegenwoordiger, die namens de EU met de Vierde Commissie sprak, zei dat hij het niet eens was met pogingen van Arabische staten om alleen naar de Tempelberg te verwijzen met de islamitische naam Haram al-Sharif. CU-Kamerlid Joël Voordewind heeft aangekondigd Kamervragen over de kwestie te stellen.

