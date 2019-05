VN spreken afschuw uit over bommen op Idlib

De Verenigde Naties hebben met afschuw gereageerd op het bombarderen van burgerdoelen in het noordwesten van Syrië, waar militante tegenstanders van de regering-Assad zich hebben verzameld. VN-coördinator Panos Moumtzis vertelde donderdag in Genève dat scholen, gezondheidscentra en woonwijken zijn getroffen door vatbommen. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.

Het waren volgens Moumtzis de zwaarste luchtaanvallen door helikopters en gevechtsvliegtuigen in de regio in vijftien maanden. Russische en Syrische eenheden hebben hun acties in de provincie Idlib weer opgevoerd. De Turkse en Russische president verklaarden het gebied in september vorig jaar tot gedemilitariseerde zone.