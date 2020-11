VN slaan alarm over ‘humanitaire crisis’ door strijd Ethiopië

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties waarschuwt dat zich een humanitaire crisis ontvouwt in Ethiopië, waar zware gevechten gaande zijn in de regio Tigray. De UNHCR zegt dat meer dan 27.000 vluchtelingen de grens met buurland Soedan hebben overgestoken. Daar komen dagelijks duizenden mensen bij.

„Sinds 10 november steken dagelijks zo’n 4000 vrouwen, mannen en kinderen de grens over”, meldt de vluchtelingenorganisatie in een verklaring. Zij arriveren uitgeput in het buurland en hebben vaak maar weinig bezittingen bij zich. Hulpverleners ter plaatse raken „overweldigd” door de toestroom van mensen die vluchten voor het geweld. Hulpverlening in Tigray zelf is lastig, door een gebrek aan „elektriciteit, telecommunicatie en toegang tot brandstof en cash”.

In Tigray vecht het Ethiopische regeringsleger tegen de lokale machtshebbers. Er komt maar weinig informatie uit het gebied en daardoor is onduidelijk hoeveel mensen precies ontheemd zijn geraakt. In de regio, die naast Soedan ook grenst aan Eritrea, wonen ongeveer 5 miljoen mensen. Een woordvoerder van VN-dienst OCHA, die gaat over humanitaire zaken, zei dat inwoners mogelijk op grote schaal hun huizen zijn ontvlucht.