VN slaan alarm over gevluchte Rohingyakinderen

De Verenigde Naties slaan alarm over het lot van een half miljoen minderjarige Rohingyavluchtelingen in Bangladesh. Zij leven in overvolle kampen, hebben geen toegang tot goed onderwijs en weten niet wanneer ze veilig terug kunnen keren naar hun thuisland Myanmar.

VN-Kinderrechtenorganisatie UNICEF zegt dat internationale hulp nodig is om te voorkomen dat de jongeren ten prooi vallen aan „wanhoop en frustratie”. Rohingya zijn vorig jaar massaal vanuit Myanmar de grens overgestoken. Dat gebeurde toen Myanmarese veiligheidstroepen met veel geweld reageerden op aanvallen van Rohingya-opstandelingen.

Het regelen van onderwijs voor gevluchte kinderen bleek volgens UNICEF een enorme inspanning. „In juli 2018 waren zo’n 1200 leercentra operatief, bijna 140.000 kinderen maken daar gebruik van. Er is echter geen afgestemd curriculum, klaslokalen zijn vaak overvol en ontberen de beschikbaarheid van drinkwater en andere faciliteiten”, aldus de VN-organisatie, die een rapport heeft uitgebracht over de problemen.

UNICEF roept de internationale gemeenschap op te investeren in goed onderwijs. Dat moet voorkomen dat een „verloren generatie” ontstaat van jongeren die cruciale vaardigheden missen en straks niet kunnen bijdragen aan hun gemeenschappen. Ook moet volgens de organisatie worden gezocht naar een duurzame oplossing voor de problemen in Rakhine, de deelstaat waar de vluchtelingen vandaan komen.