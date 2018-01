VN slaan alarm na executies in Benghazi

De VN-missie in Libië heeft alarm geslagen na berichten over standrechtelijke executies woensdag in de stad Benghazi kort na een dubbele bomaanslag bij een moskee waardoor zeker 35 doden vielen. De VN reageren op beelden die laten zien hoe zeker negen mensen worden geëxecuteerd die gevangen zijn genomen na de aanslagen.

De beul op de beelden lijkt volgens de VN op Mahmoud al-Werfalli, een bebaarde commandant van speciale eenheden die gezocht wordt door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vanwege vergelijkbare moorden. De VN eisen de uitlevering van hem.

De executies lijken te zijn uitgevoerd voor de deur van de Bayaat al-Radwan-moskee die door de aanslagen werd getroffen.