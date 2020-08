VN schorsen besprekingen over Syrië op na coronabesmettingen

De lang uitgestelde nieuwe ronde van besprekingen over de Syrische grondwet is maandag in Genève na enkele uren onderbroken. Drie deelnemers bleken besmet te zijn met het coronavirus, meldt het kantoor van de VN-vertegenwoordiger voor Syrië, Geir Pedersen. De bijeenkomst is opgeschort „na een constructief eerste gesprek”. Wie van de 45 leden van het zogenoemde constitutionele comité zijn besmet, werd niet gemeld.

De afgevaardigden waren twee keer getest, eerst voordat ze naar Genève gingen en daarna bij aankomst. De VN hebben niet aangegeven wanneer de drie positief testten of tot welke delegatie zij behoorden.

Na ongeveer negen jaar burgeroorlog zou de bijeenkomst een nieuwe stimulans zijn voor vrede in het land. De besprekingen zouden tot en met vrijdag duren. De VN zei later nog met een mededeling te komen over het vervolg van het overleg.

De gesprekken worden bijgewoond door vijftien vertegenwoordigers van de regering, de oppositie en het maatschappelijk middenveld. Videobeelden van de openingssessie toonden aan dat ze op grote afstand van elkaar in de vergaderzaal zaten en mondkapjes droegen. Na de opening bleven de deelnemers achter gesloten deuren vergaderen.

De besprekingen begonnen afgelopen najaar na jaren van onderhandelingen erover. Ze stagneerden na ruzies over de agenda en moesten vervolgens worden stilgelegd vanwege de coronapandemie. De besprekingen zijn een eerste stap in het VN-plan uit 2015 om tot eerlijke nieuwe verkiezingen te komen. Sinds 2011 zijn honderdduizenden mensen omgekomen in de Syrische burgeroorlog, zijn miljoenen mensen ontheemd geraakt en is het land grotendeels verwoest.

Niet betrokken bij de besprekingen, maar wel aanwezig in Genève, zijn vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden met invloed in Syrië. Naast de Verenigde Staten zijn dat Rusland, Turkije en Iran. Pedersen wilde hen apart ontmoeten. De Amerikaanse Syrische gezant James Jeffrey sprak vooraf voorzichtig optimistisch: „De Syrische dictator Assad sprak (begin augustus) in een toespraak over het politieke proces op een manier die we niet vaak hebben gehoord.”