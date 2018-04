VN roepen Israël op tot terughoudendheid

Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties heeft Israël opgeroepen terughoudend te zijn met het gebruik van geweld tijdens de grensprotesten. Vuurwapens mogen alleen worden gebruikt in noodsituaties, aldus het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN (OHCHR).

De OHCHR zegt te vrezen voor nieuw geweld tijdens protestacties in Gaza. Volgens de organisatie zijn er „aanwijzingen” dat Palestijnen die eerder zijn gedood of gewond raakten bij de grens geen noemenswaardige bedreiging vormden voor de veiligheidstroepen. In sommige gevallen zouden mensen onder vuur zijn genomen terwijl ze wegrenden van het grenshek.

De VN-organisatie houdt de Israëlische autoriteiten voor dat ze verplicht zijn te garanderen „dat geen excessief geweld wordt gebruikt tegen betogers”. Als burgers sterven als gevolg van ongerechtvaardigd vuurwapengebruik, kan dat volgens de OHCHR neerkomen op een schending van de Vierde Geneefse Conventie.