VN rekenen op 200.000 vluchtelingen uit Ethiopië

De Verenigde Naties houden rekening met 200.000 vluchtelingen die de komende maanden uit de opstandige regio Tigray in Ethiopië naar buurland Soedan vluchten. Het vluchtelingenagentschap van de VN liet vrijdag weten dat het zich op die stroom voorbereid.

Het Ethiopische leger vecht in de regio tegen de lokale autoriteiten die in opstand zijn gekomen. Verschillende organisaties van de VN hebben op dit moment opvang voor 20.000 mensen geregeld maar inmiddels zijn er al meer dan 30.000 ontheemden in Soedan gearriveerd.

De VN hebben de partijen vrijdag opgeroepen tot een tijdelijke wapenstilstand zodat er humanitaire hulp kan worden gegeven. De organisatie is op zoek naar omgerekend een kleine 200 miljoen euro om de kosten van de hulp in de regio te dekken.