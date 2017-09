VN: regime achter gifgasaanval Khan Sheikhoun

VN-onderzoekers houden de Syrische luchtmacht verantwoordelijk voor de gifgasaanval op de plaats Khan Sheikhoun, waarbij in april zeker 83 doden vielen. De strijdkrachten van het regime zouden ook tientallen andere aanvallen hebben uitgevoerd met chemische wapens.

De Syrië-commissie van de Mensenrechtenraad van de VN maakte woensdag bekend dat sinds het begin van de burgeroorlog zeker 33 aanvallen met chemische wapens zijn uitgevoerd. In ten minste 27 gevallen zou het regime van president Bashar al-Assad verantwoordelijk zijn.

Het regime zou onder meer de aanval op Khan Sheikhoun hebben laten uitvoeren. Die gifgasaanval was voor de VS aanleiding om een Syrische luchtmachtbasis te bestoken met kruisraketten. De Syrische regering heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens in de plaats.

De VN-onderzoekers komen tot hun oordeel na gesprekken met tientallen getuigen, slachtoffers en hulpverleners en het bestuderen van satellietbeelden, foto’s van bomscherven en rapporten. De commissie concludeert dat de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen waren. Ze noemt de aanval een oorlogsmisdaad.

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens stelde eerder al vast dat slachtoffers in Khan Sheikhoun waren blootgesteld aan het zenuwgas sarin. De OPCW zei niet wie daarvoor verantwoordelijk was. Daar loopt nog een onderzoek naar, waarvan de resultaten in oktober worden verwacht.

De VN-onderzoekers bekritiseren ook de VS vanwege een bloedige luchtaanval op een moskee in het Syrische dorp al-Jina. Bij dat bombardement kwamen zeker 38 mensen om het leven. De onderzoekers zeggen dat er onvoldoende maatregelen waren genomen om onschuldige slachtoffers te voorkomen.