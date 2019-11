VN-rapporteur: leven Julian Assange in gevaar

Het Verenigd Koninkrijk moet WikiLeaks-oprichter Julian Assange onmiddellijk vrijlaten. Zijn gezondheid is zo hard achteruitgegaan dat zijn leven in gevaar is, meldt de speciale VN-afgezant Nils Melzer.

Volgens de rapporteur voor martelingen doen de Britse regering en justitie niets om zijn situatie te verbeteren en maken ze zich schuldig aan „flagrante en aanhoudende willekeur”.

„Naar mijn mening ging deze zaak nooit over de schuld of onschuld van de heer Assange, maar over hem de prijs laten betalen voor het blootleggen van ernstig wangedrag van de overheid, inclusief vermeende oorlogsmisdaden en corruptie”, aldus Melzer die Assange eerder dit jaar opzocht in de gevangenis.

Destijds concludeerde hij dat Assange psychische marteling ondergaat. Londen heeft niets gedaan met de aanbevelingen die Melzer toen deed, stelt de rapporteur. „Hij wordt nog steeds vastgehouden onder onderdrukkende omstandigheden”, die volgens Melzer niet horen bij zijn detentiestatus.

De man achter de klokkenluiderswebsite zit vast in afwachting van een besluit van de rechter of hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar wordt hij verdacht van een lange reeks spionagemisdrijven.