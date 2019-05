VN-rapporteur: Assange is psychisch gemarteld

Julian Assange is door zijn tegenstanders jarenlang zodanig geïsoleerd, vernederd, geïntimideerd en belasterd, dat het neerkomt op psychische marteling. Die harde conclusie trekt speciaal VN-rapporteur Nils Melzer op eigen titel. Hij deed onderzoek naar de situatie van de oprichter van WikiLeaks, die vastzit in Londen. Melzer bezocht Assange eerder deze maand.

De Britse rechter moet nog bepalen of de man achter de klokkenluiderswebsite wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt verdacht van een lange reeks spionagemisdrijven. Melzer trekt in twijfel of zijn mensenrechten, inclusief het recht op een eerlijk proces, daar gerespecteerd zullen worden. Hij oordeelt dat Assange het slachtoffer is van een ’‘meedogenloze en ongebreidelde campagne’’.

Melzer rapporteert aan de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en heeft zijn bevindingen ook opgestuurd naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Ecuador. Hij beschuldigt die landen van het ‘demoniseren’ van de Wikileaks-voorman en stelt dat de ’‘collectieve vervolging van Assange nu moet stoppen’‘. Volgens de rapporteur is Assange, die jarenlang in de ambassade van Ecuador in Londen verbleef, ernstig getraumatiseerd.

De harde conclusies in het rapport oogstten direct kritiek. “Dit klopt niet’‘, reageerde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Hij noemt de conclusies van de VN-rapporteur ’‘opruiende beschuldigingen’‘ en vindt dat de rechter zich zonder diens bemoeienis over het Amerikaanse uitleveringsverzoek moet buigen.

Op Twitter ontstond discussie tussen de minister en de rapporteur. ’‘Assange koos er zelf voor om te schuilen in de ambassade, hij was altijd vrij om te vertrekken en zich voor de rechter te verantwoorden’‘, schreef Hunt. Waarop Melzer antwoordde dat Assange ongeveer net zo vrij was om te gaan als ’‘iemand op een rubberboot in een bassin vol haaien’’.