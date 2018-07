VN-rapport: borstvoeding cruciaal in eerste uur

Het geven van borstvoeding binnen een uur na de geboorte is cruciaal voor de overlevingskansen van een pasgeborene.

Dat stellen het kinderfonds van de VN, Unicef, en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport dat dinsdag is vrijgegeven.

Als baby’s in hun eerste levensuur borstvoeding krijgen, hebben ze een grotere kans om te overleven dan degenen bij wie dat niet of pas na enkele uren gebeurt, aldus het rapport. Huid-op-huidcontact en het zuigen aan de borst stimuleren de productie van moedermelk. Daarin bevindt zich de stof colostrum, ook wel het eerste ‘vaccin’ van de baby genoemd omdat het rijk is aan voedings- en antistoffen.

In veel landen missen baby’s de mogelijkheid van borstvoeding direct na de geboorte.