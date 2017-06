VN: oproep sluiting Al-Jazeera „onacceptabel”

De Verenigde Naties vinden het onacceptabel dat Arabische landen de sluiting eisen van nieuwszender Al-Jazeera. Een woordvoerder van VN-mensenrechtencommissaris Zeid Ra’ad al-Hussein sprak vrijdag over een „aanval op het recht van vrijheid van expressie en meningsuiting”.

De eis is afkomstig van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein, die zijn verwikkelend in een conflict met Qatar. De landen willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran en de in Qatar gevestigde nieuwszender Al-Jazeera sluit.

De mensenrechtencommissaris maakte vrijdag duidelijk zich „grote zorgen” te maken over die eis. Zijn woordvoerder benadrukte dat miljoenen mensen kijken naar Al-Jazeera, dat zowel in het Engels als het Arabisch uitzendt. Hij noemde de zender „legitiem”.